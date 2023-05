Auto gegrepen door trein in Schoonbeek: gewonde bestuurster naar ziekenhuis

Het ongeval gebeurde rond 15 uur ter hoogte van de werfzone van Infrabel in Bilzen. Aan de overweg in de Molenstraat in Schoonbeek voert een nutsbedrijf momenteel werken uit. Om deze werken niet te bemoeilijken werden aan weerskanten van de spoorweg grote plastieken obstakels neergezet zodat er geen doorgaand verkeer mogelijk was. Een vrouw kon met haar auto toch de barrières op de weg passeren. Ze wilde vervolgens via de spooroverweg rijden, maar kwam vast te zitten omdat ze met de wegafzetting aan de andere kant van de sporen werd geconfronteerd.

“Ik heb nog geroepen, maar toen gingen de slagbomen dicht”, vertelt de werkman die het allemaal zag gebeuren. Hij is geëmotioneerd. Met de slagbomen naar beneden kon de vrouw geen kant meer uit. Ze zou dan in paniek zijn geraakt. De wagen die stilstond op de sporen werd vervolgens door de trein geraakt en spinde enkele keren rond. De arbeider van de werf die het allemaal zag gebeuren bedacht zich niet en rende meteen richting de zwaar gehavende wagen. “De vrouw was nog bij bewustzijn en de hulpdiensten werden verwittigd.” Een ambulance, mug-team, de brandweer en lokale politie waren er snel. “Ik zag dat er werd gereanimeerd en heb ook nog een hondje gezien”, vult een geschrokken buurvrouw aan.

Johnny Geurts

De hulpdiensten haalden het slachtoffer uit het autowrak. na het verlenen van de eerste zorgen werd ze met zware letsels overgebracht naar het ziekenhuis in Genk, maar volgens de laatste informatie is er geen sprake van levensgevaar.

De passagierstrein die van Tongeren op weg was naar het station van Hasselt kwam een honderdtal meters verder tot stilstand. “Op de trein zitten enkele passagiers en ook een schoolklasje dat op uitstap was. Op de trein is niemand gewond. We hebben wat koekjes en flesjes drank uitgedeeld. We legden dan een noodbrug aan over de sloot zodat we iedereen veilig konden laten uitstappen”, vertelt Jos Peters van de brandweerzone Oost-Limburg. Onder begeleiding van de brandweer werd iedereen na ongeveer een uur uit de trein geholpen tot aan de zijkant van het spoor waar ze over de sloot geholpen werden.

Studente Zsofia Vajda. — © Johnny Geurts

Bij de eerste passagiers die uitstapt zat ook studente Zsofia Vajda uit Lanaken. Zij was op weg naar de Universiteit in Leuven. “Ik hoorde de botsing. Ik keek uit het raam en zag dan ook de auto. Ik was nogal geschrokken. De trein is daarna gestopt. In mijn wagon zaten een drietal personen. De schoolkinderen zaten in een wagon verder. Iedereen was vrij rustig. Maar ik heb wel even met het thuisfront contact gehad om te vertellen wat gebeurd was”, aldus Zsofia.

“We hebben wel een slag gehoord maar verder bleef iedereen ongedeerd”, vertelt Heidi. Zij was als begeleidster mee met de 24 schoolkinderen. “We zijn van het derde leerjaar van de basisschool De Bron uit De Klinge in Sint-Gillis-Waas”, vertelt ze. “We zijn op daguitstap geweest naar Tongeren waar we een bezoek brachten aan het museum. We waren nu op onze terugweg naar huis.”

© Johnny Geurts

Volgens haar bleef iedereen kalm. “Paniek was er zeker niet, wel onduidelijkheid en een beetje ongerustheid. We zijn goed geholpen door de conducteur en brandweer. Iedereen deed zijn best voor ons.”

© Johnny Geurts

De gestrande passagiers konden met een bus hun rit voortzetten. Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt onderzocht. De spoorwegpolitie voert het onderzoek.

© ToPa

© ToPa