Afro-Latino Festival zet troon klaar voor hiphopkoningin Coely

Genk

Sinds een paar jaar geeft het Afro-Latino Festival ook hiphopartiesten een plaats op hun affiche. Dit jaar hebben ze de Belgische koningin van het genre te pakken: Coely speelt op 7 juli in het Thor Park in Waterschei. Naast Coely maakt het festival maar liefst 55 nieuwe namen bekend. Los 4 bijvoorbeeld, Cubaanse reggaeton, en TIIW TIIW - een Belgisch-Marokkaanse raïzanger uit Molenbeek met meer dan een miljard views op YouTube. Ook Joan Garriga, Meta & The Cornerstones, Zuco 103, Larbii, Buscemi, Moodcollector en Orquesta Pegasaya zijn verse namen.

Vorig jaar vond Afro Latino voor het eerst in Genk plaats op twee dagen. Nu is het weer een driedaagse (7-9 juli). Op 7 juli - de vrijdag - is er ook een nieuw concept: Turnt, met dj’s gekozen door de Genkse dj Hyalyte. Hij draait er zelf ook ten dans.

Vanaf vrijdag 12 mei zijn er groepstickets beschikbaar: 4 betalen, 5 krijgen. Alle info: www.afro-latino.be