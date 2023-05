E314 van Nederland tot Maasmechelen weekend lang afgesloten door werken

Van vrijdagavond tot maandagochtend is de E314 tussen het knooppunt Kerensheide (NL) en Maasmechelen afgesloten om een onderlaag asfalt te leggen. Het verkeer komende uit Nederland moet omrijden via Maaseik of Lanaken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pakt het wegdek in rijrichting Lummen aan. Het verkeer komende uit Nederland komend weekend kan via de grensovergangen in Maaseik en Lanaken en de N78 richting Maasmechelen rijden. De oprit 33 in Maasmechelen richting Lummen blijft wél open. Richting Nederland blijven de snelweg en complex 33 Maasmechelen open.

Over enkele weken wordt de toplaag geluidsreducerend asfalt gelegd. Tot dan geldt er op de E314 een snelheidsbeperking van 90 km/uur.

De E314 richting Lummen gaat nog enkele weekends afgesloten zijn tussen knooppunt Kerensheide en afrit Maasmechelen, vermoedelijk in juni. Meer info daarover volgt nog.