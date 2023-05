Turkse presidentskandidaat haakt af op drie dagen voor verkiezingen

“Ik trek me terug uit de verkiezingen. Ik doe dit voor mijn land”, zei Muharrem Ince op een tijdens zijn persconferentie, donderdag, in Ankara. Hij was een van de drie presidentskandidaten die het aanstaande zondag zouden opnemen tegen president Recep Tayyip Erdogan.

Welke electorale gevolgen dat zal hebben, valt niet te voorspellen. Donderdag maakten alle peilingbureaus in het land nieuwe cijfers bekend. Volgens de resultaten van het bureau Konda, zakte Ince al van 5,3 naar 2,2 procent. De belangrijkste oppositiekandidaat, Kemal Kilicdaroglu, steeg in de peilingen van 45,5 naar 49,3 procent. In de resultaten van ALF haalde Kilicdaroglu zelfs iets meer dan 51 procent. Erdogan staat nu op 44,7 procent.

Muharrem Ince was vroeger lid van de grootste oppositiepartij CHP en richtte later zijn eigen ‘Homeland Party’ op. Hij ging solo, nadat hij de benodigde 114.000 handtekeningen van Turkse burgers had verzameld. Hij dankt zijn kandidatuur dus niet aan de particratie, maar aan een zekere populariteit. Jongeren op Tiktok imiteerden de afgelopen tijd massaal een danspasje dat Ince op campagne uitvoerde.

Goed nieuws voor Kilicdaroglu

Ince zei niet welke kandidaat hij nu steunt, maar in elk geval betekent zijn terugtrekking goed nieuws voor Kilicdaroglu. Tijdens zijn campagne viel die regelmatig Erdogan aan. Zijn achterban bestaat voornamelijk uit anti-Erdogan- en voormalige CHP-stemmers. De terugtrekking van Ince zou de kansen van Kilicdaroglu dus kunnen vergroten.

Praktisch ligt dat wel moeilijker. De stembiljetten zijn al gedrukt. Er kan dus nog altijd gestemd worden op Ince, al zullen die stemmen ongeldig zijn. Dat geldt ook voor de stemmen die de Turkse diaspora in het buitenland al hebben uitgebracht.