Wereldkampioen Luca Brecel pronkt met splinternieuwe Ferrari: “My baby’s new ass”

Sinds vorige week maandag mag Luca Brecel zich wereldkampioen snooker noemen. Na zijn geweldige prestaties genoot Brecel samen met zijn vriendin Laura van enkele dagen rust, om nadien richting het Oostenrijkse Wenen te trekken voor een volgend toernooi. De eerste partij sloot Brecel nog wel winnend af, maar nadien trok hij de stekker eruit wegens oververmoeidheid. Op 14 mei wordt Brecel gehuldigd in ‘zijn’ Maasmechelen. Daar kunnen we de Limburger misschien al spotten in zijn nieuwe aanwinst…