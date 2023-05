Geen Lamborghini maar deze knalrode sportkar voor wereldkampioen Luca Brecel

Luca Brecel houdt van knappe wagens. De kersverse wereldkampioen snooker had al aangekondigd dat hij zichzelf zou trakteren op een Lamborghini, waar hij altijd al van gedroomd heeft. Op Instagram tonen Brecel en zijn vriendin Laura nu hun nagelnieuwe sportkar. Geen gele, zoals verwacht, maar een knalrode. De 28-jarige Maasmechelaar, die in het verleden ook al een Jaguar en een BMWi8 in de garage had staan, koos verrassend voor... een Ferrari. (krli)