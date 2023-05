Vergelijken loont! Ook bij het kiezen van een elektrische fiets

Waar moet je op letten?

Als je een nieuwe fiets wilt kopen vergelijk je naast de prijs ook best de belangrijkste opties. Misschien heb je ergens een heel goedkoop exemplaar gespot, maar heeft deze geen krachtige motor of een lage actieradius, waardoor je er niet lang mee kunt fietsen. Stel dus eerst je eisen vast, en ga dan enkele modellen vergelijken.

Foto Model Veloci Vivid Oxford Box 12.0 Norta B-2010 Thompson Voltage Prijs € 1999 i.p.v. € 2999 € 3430 € 3269 € 3299 Batterij Volledig geïntegreerd, 468Wh Volledig geïntegreerd, 500Wh Semi-geïntegreerd, 500Wh Niet geïntegreerd, 500Wh Actieradius Tot 120 km Tot 160 km Tot 120 km Tot 120 km Motor Middenmotor Bafang M300 Middenmotor Bosch Performance Line Middenmotor Bosch Active Line Plus Middenmotor Bosch Active Line Plus Remsysteem V-brakes Hydraulische schijfremmen Hydraulische schijfremmen V-brakes Trekkracht motor (Nm) 80 Nm 65 Nm 60 Nm 50 Nm Zadelpen Verende zadelpen Niet-verende zadelpen Niet-verende zadelpen Verende zadelpen Garantie op elektronische onderdelen 3 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar Garantie op het frame Levenslang 5 jaar 2 jaar 2 jaar Gratis eerste onderhoud Ja / / / Gratis levering Ja / / / 1 jaar fietsbijstand Ja / / Ja Herstellingen aan huis Ja, verplaatsingskost inbegrepen / / /

De batterij en de motor

De batterij en de motor zijn de belangrijkste onderdelen van een elektrische fiets. Niet enkel zorgt een sterke accu voor een goede ondersteuning en veel kilometers op de teller, maar ook de plaats van de batterij en de motor zijn belangrijk. Aangezien dit de zware onderdelen van je fiets zijn, kan je best een model kiezen waar deze in het midden zitten. Volledig geïntegreerd in het frame is niet enkel mooi voor het design, het zorgt ook voor betere bescherming tegen weersomstandigheden en een veilige en optimale wegligging. Een uitneembare batterij is dan weer handig om op te laden. En wil je de beste ondersteuning op steile hellingen, snel optrekken tot de maximum snelheid en ook op onverharde wegen comfortabel rijden? Kies dan een motor met een zo hoog mogelijke trekkracht. Van comfort gesproken: een verende zadelpen zorgt ervoor dat je zonder zadelpijn op je bestemming aankomt. De Veloci Vivid scoort zoals je ziet op alle vlakken goede punten.

Service en garantie

Je hoopt natuurlijk dat je fiets lang meegaat, maar zoals bij elk gebruiksvoorwerp kan er iets verslijten of stuk gaan. Dan is het wel prettig om een merk te kiezen dat uitgebreide garantie geeft. Vooral de elektronische onderdelen zijn gevoelig bij een elektrische fiets. Kies je voor een Veloci Vivid, dan heb je met 3 jaar de langste garantie op de batterij, motor en het display, en ook nog eens levenslange garantie op het frame. Een elektrische fiets heeft ook nood aan regelmatig onderhoud. Via Bizbike plan je eenvoudig je onderhoud of herstelling aan huis in, zonder transportkosten. Mocht er onderweg iets gebeuren, ga je met fietsbijstand altijd gerust op pad.

Prijs

Met bovenstaande eisen in de hand, kan je een aantal gelijkaardige modellen selecteren om de prijzen te vergelijken. Waarom is de Veloci Vivid zo aantrekkelijk geprijsd tegenover zijn concurrenten? Door het beperken van tussenschakels zoals fietsenwinkels, marketingkosten en de grote aantallen die rechtstreeks bij Belgische fabrikant Bizbike besteld worden kan hbvlshop.be de Veloci fietsen nog steeds aanbieden met een lezerskorting van € 1000 op de adviesprijs van € 2999. Zo wordt kiezen plots een stuk makkelijker.

