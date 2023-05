Heusden-Zolder

In de vroege uren van donderdag hebben Koen Jossart en Yelka Bosmans uit Zolder een dief op heterdaad betrapt. De dief sloeg op de vlucht. Het koppel zette de achtervolging in maar raakte het spoor bijster. Dankzij het ANPR-cameranetwerk werd de auto gedetecteerd en kon een patrouille van de politie Kempenland de verdachte op de Noord-Zuid in Hechtel-Eksel arresteren.