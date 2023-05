Greet Minnen bereikt kwartfinales in Slovakije, ook Yanina Wickmayer mag na opgave opponente doorgaan

Minnen, het vierde reekshoofd, versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Wit-Russin Iryna Shymanovich (WTA 211) in drie sets: 6-4, 0-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 23 minuten. De 25-jarige Kempense treft in de volgende ronde de Amerikaanse Elvina Kalieva (WTA 243) of de Nederlandse Suzan Lamens (WTA 305).

Wickmayer plaatste zich voor de kwartfinales nadat haar opponente in de tweede ronde, de Slovaakse wildcard Kristina Kucova (WTA 362), in de derde set de strijd staakte. Wickmayer, het zevende reekshoofd, verloor de eerste set met 1-6 maar had de tweede met 6-0 gewonnen. In de derde set stond onze landgenote 4-0 voor toen Kucova aangaf niet meer verder te kunnen. Wickmayer ontmoet in de kwartfinales het Zwitserse tweede reekshoofd Viktorija Golubic (WTA 115) of de Tsjechische Anna Siskova (WTA 354).

De 33-jarige Wickmayer plaatste zich dinsdag in Trnava voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel. Aan de zijde van de Oekraïense Katarina Zavastska won ze met 6-4 en 7-5 van de Russin Alena Fomina-Klotz en de Nederlandse Bibiane Schoofs. Die vormden het vierde reekshoofd. In de kwartfinales, voorzien voor later donderdag, treffen ze de Tsjechische Barbora Palicova en de Slovaakse Radka Zelnickova.