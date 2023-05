Kruipt Daniel Ricciardo weer in F1-bolide? “AlphaTauri overweegt om Nyck de Vries opzij te schuiven na slechte prestaties”

Het F1-seizoen van AlphaTauri is er tot dusver een van hoogtes en laagtes. Yuki Tsunoda reed in de eerste vijf GP’s tamelijk sterk rond. De Japanner sprokkelde op de circuits van Jeddah en Melbourne als tiende al tweemaal punten in de WK-stand, iets wat collega Nyck de Vries nog niet lukte. De 28-jarige Nederlander reeg de teleurstellende prestaties namelijk aan elkaar. Hij wist nog niet hoger dan plek veertien te finishen. In Azerbeidzjan crashte hij bijvoorbeeld nog zowel in de kwalificaties als tijdens de race.

Daarmee is het geduld van Helmut Marko stilaan op. De Red Bull-motorsportbaas zou een ultimatum gesteld hebben aan De Vries. Als de Nederlander bij de volgende Grote Prijzen in Imola, Monaco en Barcelona geen verbetering laat optekenen, dan zou hij moeten vrezen voor zijn plaats bij AlphaTauri. Als vervanger heeft de renstal oude bekende Daniel Ricciardo op het oog. De 33-jarige Australiër fungeert momenteel als reservecoureur van Red Bull. Vorig jaar kondigde hij aan voor even afstand te nemen van de racebolides.