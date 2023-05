LikeMe-actrice Sali ‘Maria’ Haidara gaat trouwen

Ze maakte de trouwplannen bekend via haar sociale media. Zo is onder meer een foto te zien van de verlovingsring en we krijgen ook haar aanstaande echtgenoot Dieter te zien. In het onderschrift lezen we in het Engels: “Ik zeg ja op ons voor de rest van ons leven”. Het is niet duidelijk wanneer het huwelijk zal plaatsvinden.

Het nieuws ging niet onopgemerkt voorbij. Meer dan 5.000 volgers liketen de foto en er waren ook heel wat gelukwensen. Onder anderen van haar televisie-collega’s Lotte Declerck en Francisco Schuster, die laat weten heel blij voor hen te zijn. Zangeres Kato stuurde dan weer een aantal smileys met hartjes, operazangeres Astrid Stockman wenst het koppel proficiat. De televisieserie #LikeMe liep onlangs af, maar in de wandelgangen is nog wel te horen dat de personages later nog zullen opduiken, maar het is nog niet duidelijk wat de toekomstplannen zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LEES OOK. En hop, daar is de vierde solocarrière uit #LikeMe: Lotte ‘Emma’ De Clerck heeft eerste single klaar