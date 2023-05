Fiberklaar verdubbelt aanleg glasvezel in afgelopen zes maanden

Fiberklaar, een van de partnerbedrijven die voor Proximus het fibernetwerk uitrolt, heeft de afgelopen zes maanden de aanleg van het glasvezelnetwerk in Vlaanderen verdubbeld. Dat meldt de joint venture van Proximus en het Zweedse EQT donderdag in een persbericht. Fiberklaar heeft in totaal al meer dan 2.200 kilometer glasvezelnetwerk aangelegd.

De tempoversnelling is volgens Fiberklaar-CEO Rik Missault broodnodig, “aangezien recente Europese cijfers bevestigen dat ons land nog steeds Europees hekkensluiter is”. “De glasvezeluitrol die we vandaag realiseren is noodzakelijk om op lange termijn een snel en stabiel netwerk te garanderen”, zegt Karen Van De Woestyne, hoofd van business development bij Fiberklaar. “Door het toenemende aantal digitale applicaties en het toegenomen dataverbruik heeft onze digitale snelweg steeds meer capaciteit nodig.”

Fiberklaar is verantwoordelijk voor uitrol van het glasvezelnetwerk in stadsranden en kleinere steden en gemeenten in Vlaanderen. Het bedrijf is vandaag actief in 80 gemeenten en wil 1,5 miljoen aansluitingen realiseren tegen 2028. “Om onze ambitie van 1,5 miljoen aansluitingen te realiseren, gebruiken wij een eigen kapitaal van meer dan 2,5 miljard euro”, laat CEO Missault weten. “De eindklant betaalt ons dus niets, alleen de operatoren die gebruikmaken van het netwerk, sturen we een factuur voor de toegang.”

Na klachten over de glasvezelaanleg stelde Proximus in maart een charter op voor zijn partnerbedrijven. Eerder dit jaar erkent het telecombedrijf namelijk dat de sociale inspectie op werven voor de uitrol van zijn glasvezelnetwerk “kleine inbreuken” heeft vastgesteld bij onderaannemers. Sindsdien mogen bedrijven als Fiberklaar maar een beroep doen twee niveaus van onderaannemers.