Goed nieuws voor de fans: ‘prototype’ waarmee Mathieu van der Poel Sanremo en Roubaix won nu ook in de handel verkrijgbaar

Goed nieuws voor de fietsende fans van Mathieu van der Poel: de opvallende rode fiets waarmee hij dit voorjaar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix won, is nu ook in de handel te koop. De Canyon Aeroad CFR Edition MVDP kost 9.999 euro.

Keuze uit 21 (!) fietsen maar Mathieu van der Poel rijdt E3 met hetzelfde prototype waarmee hij Sanremo won: maak kennis met de Canyon Aeroad CFR

Zoals u hier eerder kon lezen - zie de link hierboven - was de fiets van MVDP dit voorjaar een prototype dat alleen door hemzelf gebruikt werd - de andere renners van Alpecin-Deceuninck reden nog met een ‘oud’ model. Daar komt nu verandering in: Canyon lanceert de fiets nu ook voor de gewone wielertoerist voor de prijs van 9.999 euro. Niet goedkoop, maar nog altijd een paar duizend euro goedkoper dan de topmodellen van bijvoorbeeld Specialized (Evenepoel), Pinarello (Pidcock) of Colnago (Pogacar).

De Limited Edition van de fiets van Van der Poel. — © canyon

Enkele details verwijzen naar MVDP. — © canyon

Het gaat om een Aeroad CFR, een model dat al bestond maar met enkele kleine technische aanpassingen nog lichter en aerodynamischer werd. De fiets is enkel in het iconische ‘race red’ waarmee de Nederlander dit voorjaar rondreed te koop en is afgemonteerd met enkele specifieke Van der Poel-details: het MVDP-logo op de balhoofdbuis en een van zijn favoriete mantra’s - Poetry in motion - op het frame. “De Aeroad CFR is de snelste fiets waar ik ooit mee gereden heb. Ik hoop met deze speciale editie een beetje van het vuur en de passie over te brengen die ik zelf ervaar als ik er in topwedstrijden mee rondrijd”, aldus de Nederlander, die vanaf de Ronde van Zwitserland (11 juni) weer in competitie komt.

Toponderdelen

De fiets is zoals het hoort voor een topmodel afgemonteerd met toponderdelen zoals een Shimano Dura-Ace Di2-groep, Dura-Ace velgen en een Selle Italia Flite Boost-zadel, ook met speciaal MVDP-logo.

Canyon is een Duits merk, dat sinds enkele jaren een Belgische meerderheidsaandeelhouder is. Ze hebben geen netwerk van fietsenwinkels, bestellen gebeurt online, al heeft Canyon wel enkele verdeelpunten waar u desgewenst de fiets kunt laten monteren.