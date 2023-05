Ophef over ijskar aan de ingang van Auschwitz: “Gebrek aan respect”

Op enkele honderden meters van de toegangspoort van het voormalige vernietigingskamp in Auschwitz staat nu een kraampje waar ijsjes en wafels verkocht worden. “Een gebrek aan respect voor een bijzonder historische plaats”, klinkt het bij het Auschwitz Museum dat gevraagd heeft de kwestie te onderzoeken.

“Hier geven we om geschiedenis en onderwijs, om het gedenkteken... de bewoners zijn boos omdat het er vreselijk uitziet,” vertelde Dagmar Kopijasz van de Auschwitz-Birkenau Memorial Site Foundation aan het staatspersbureau PAP. “Gênant”, noemt hij het kraampje.

Minstens 1,3 miljoen slachtoffers werden naar het kamp gebracht, 1,1 miljoen mensen werden in het kamp vermoord. Maar een paar dagen geleden dook er een ijskraam op vlak bij de ingang, alsof het een vrolijke toeristische attractie is. In de buurt werd ook een mobiel toilet geplaatst.

Woordvoerder Bartosz Bartyzel van het Auschwitz Museum noemde het “niet alleen een voorbeeld van esthetische smakeloosheid, maar ook van gebrek aan respect voor een bijzondere historische plaats”.

Niet bellen, wel ijsjes eten

De kiosk staat buiten de bij wet aangewezen beschermingszone van het Holocaust Memorial, waardoor het museum er geen invloed op kan hebben. “We vertrouwen erop dat de bevoegde lokale autoriteiten dit gênante probleem zullen oplossen,” zei Bartyzel.

Eten en bellen met de gsm zijn niet toegestaan in het museum. Volgens het reglement van het museum moet men zich op het terrein “met gepaste plechtigheid en respect gedragen”. Bezoekers moeten zich “kleden op een wijze die past bij de aard van de plaats”.