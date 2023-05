Spektakel met historische vliegtuigen bij herdenking van begin WO II in Vroenhoven

Op 10 en 11 mei 1940, precies 83 jaar geleden, stierven 180 militairen en burgers tijdens de Duitse inval bij de strategische bruggen over het Albertkanaal in Vroenhoven, Veldwezelt, Briegden en Kanne.

Donderdag om 11.45 uur vlogen drie oude Marchetti’s van het 5de Squadron van de Belgische Luchtmacht over Vroenhoven. Ze waren opgestegen op het vliegveld van Bauvechin en voerden een simulatie uit van de aanval op de brug over het Albertkanaal – destijds met de bedoeling die te bombarderen om de Duitse troepen een halt toe te roepen. Maar dat lukte niet, omdat de Belgische Luchtmacht onvoorbereid was, waardoor de Duitsers een makkelijke doorgang hadden en België haast moeiteloos konden innemen.

Tien minuten na de eerste overtocht kwam het drietal Marchetti’s samen met twee collega’s opnieuw overgevlogen, nu in stijlvolle V-formatie. Rudi Meyers, voorzitter van het organiserende Herdenkingscomité en erekolonel Eric Rombouts gaven ook dit jaar uitleg bij de demonstratie, waarna burgemeester Mark Vos stilstond bij de oorlog in Oekraïne en bij de weerslag van WO II op de bevolking in onze regio. Generaal-vlieger Gerard Van Caelenberghe van de medeorganiserende Vieilles Tigris benadrukte het belang van de internationale samenwerking in NAVO-verband.

De ceremonie, met zowat 350 deelnemers, werd in alle sereniteit afgesloten met een uitgebreide bloemenhulde aan het herdenkingsmonument. Daarbij werden de kinderen van de basisschool van Vroenhoven betrokken, terwijl de Koninklijke Muziekkapel afsloot met Te Velde en het Franse, Britse en Belgische volkslied.