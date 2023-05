Dit land wint volgens Spotify zaterdag het Songfestival

Spotify probeert al enkele jaren op basis van het aantal streams de rangschikking van het Songfestival te voorspellen. Het is geen verrassing als we zeggen dat topfavoriet Loreen ook bij Spotify op de eerste plaats staat. Haar hitsingle Tattoo staat al weken in veel Europese landen in de hitlijst en ook bij de bookmakers staat ze op de eerste plaats met bijna de helft van de stemmen. Mocht de streamingdienst het bij het juiste eind hebben, dan zou Marco Mengoni uit Italië tweede worden, gevolgd door de inzending uit Noorwegen. En dat is toch wel anders dan de uitslag bij de bookmakers. Daar staat met grote voorsprong Finland op de tweede plaats.

Spotify voorspelde twee jaar geleden de uitslag correct, met de overwinning van, Måneskin. Maar de streamer dacht dat Italië ook vorig jaar zou winnen, en toen waren de Italianen pas op de zesde plaats geëindigd. Opvallend is dat Spotify onze landgenoot Gustaph op een verdienstelijke 13de plaats zit, terwijl hij bij de bookmakers nooit zo hoog stond.