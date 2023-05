Netwerk van palingsmokkelaars ontmanteld dat ook in België actief was: 27 verdachten opgepakt

In vier Europese landen, waaronder ook België, is woensdag een internationaal netwerk ontmanteld dat glasaaltjes verhandelt en in Azië voor grof geld op de zwarte markt brengt. Glasaaltjes zijn heel jonge palingen en worden in sommige Aziatische landen als een delicatesse beschouwd. Bij de politie-operatie werden 27 verdachten in de boeien geslagen, melden de speurders donderdag.

In Frankrijk zijn vier opdrachtgevers opgepakt. Daar werd ook een clandestiene kweekplaats ontdekt met gesmokkelde glasaaltjes en apparatuur om deze met uitsterven bedreigde diersoort op te slaan en te re-oxygeneren.

De smokkel was het “werk van een georganiseerde bende die gebruikmaakte van de Frans-Spaanse grens om haar criminele activiteiten met Azië te verbergen”, aldus de speurders.

Sinds 2021 exporteerde de bende bijna 4 ton aan glasaal, voor een winst van 1,18 miljoen euro. Het onderzoek ging al in 2021 van start, en toonde de betrokkenheid aan van vishandelaren en vissers, en bracht de illegale export via Europese luchthavens aan het licht. Dat laatste gebeurde via Aziatische tussenpersonen die in de regio rond Parijs verblijven.

In Spanje werden een twintigtal mensen opgepakt, in België werden huiszoekingen uitgevoerd in “faciliteiten”, en in Polen bij een bedrijf dat ervan verdacht wordt als schermbedrijf opgetreden te hebben voor de smokkel naar Azië.

Er werd zowat 200.000 euro cash geld in beslag genomen, en 900.000 euro aan diverse geoderen.

De jaarlijkse illegale trafiek van glasaaltjes wordt becijferd op 3 miljard euro. In Frankrijk, waar de visvangst strikt gereglementeerd is, kosten ze tussen de 700 en 900 euro per kilo, in Azië kan een kilo tot 5.000 euro opbrengen. De smokkel verklaart mee dat de populatie op dertig jaar tijd met 75 procent is afgenomen.