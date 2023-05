Leopoldsburgse drugsdealer moet twaalf maanden naar de cel

Een 38-jarige man uit Leopoldsburg is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 12 maanden cel voor het dealen van drugs. In februari betrapte de politie hem op een bouwwerf met 12 gram speed, 7 xtc-pillen en 1,35 gram ketamine op zak. De man is zelf een fervent speedgebruiker en al tien verslaafd.

Bij een huiszoeking troffen de speurders nog ruim 20 gram natte speed en dopingproducten aan. In een metalen koffer op zijn slaapkamer lag ook een schriftje met daarop ‘betalingenboekje’ geschreven. Tijdens het onderzoek stelde de man nooit drugs te hebben verkocht. Na de confrontatie met de berichten in zijn gsm bekende hij wel met mondjesmaat de verkoop. “Ik heb wel eens wat aan een kameraad doorgegeven. Dat geef ik eerlijk toe”, biechtte de dertiger ook tijdens zijn proces op.

Behandeling

Voor de doping had hij een uitleg. “Die had ik al even in huis. De producten waren nodig voor mijn herstelproces na een ongeval jaren geleden.” De man liep eerder al 21 veroordelingen op, waarvan het overgrote deel voor de politierechtbank. “Hij is een gevaar voor de maatschappij. Wij moeten een signaal geven dat genoeg, genoeg is”, luidde het op het proces. De rechter had donderdag 12 maanden cel effectief in petto. “Verdovende middelen leiden tot randcriminaliteit en maatschappelijke overlast. Uitstel zou beklaagde onvoldoende bewust maken van de gepleegde feiten”, aldus het vonnis. Daarnaast is de dealer ook 8.000 euro boete opgelegd. Hier wordt hem wel voor uitstel verleend, zij het voor de helft. Om die te kunnen genieten, moet de Kampenaar het drugsmilieu vermijden, werk zoeken en zich laten behandelen voor zijn verslaving.