Wat er met de site na 2024 gaat gebeuren, is nog niet beslist. — © Dirk Selis

Sint-Truiden

Liefhebbers van klassieke bussen kunnen op zondag 4 juni een kijkje gaan nemen in de oude stelplaats van De Lijn aan de Tiensesteenweg in Sint-Truiden. Maar het blijft bij één keer, want de stad wil de oude bussen daar eigenlijk weg.