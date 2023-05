‘Black Widow’-actrice Scarlett Johansson stopte na twee afwijzingen bijna met acteren

Actrice Scarlett Johansson is bekend geworden door haar rol van Black Widow in de superheldenfilms van Marvel, maar het was bijna anders afgelopen. In eerste instantie werd ze voor deze rol afgewezen en nadat ze nog een andere rol niet kreeg, overwoog ze om te stoppen met acteren.

De rol van Black Widow ging eerst naar actrice Emily Blunt. Daarna deed ze auditie voor haar droomrol, die ging naar Sandra Bullock. “Ik ben voor twee rollen afgewezen. De eerst was in Iron Man 2 en dan was er een voor Gravity van Alfonso Cuarón”, zegt Johansson tegen Variety. “Ik wilde die rol enorm graag. Het was een beetje de druppel die de emmer deed overlopen. Ik voelde me gefrustreerd en vroeg me af of ik wel de juiste job had.”

Ook vroeg ze zich af of de rollen die ze wél kon krijgen wel leuk waren. Na haar succes in de film Lost in translation was het volgens Johansson lastig om een rol te krijgen waarin ze niet sexy was. “Het werk dat mij werd aangeboden voelde echt onbevredigend”, zegt de actrice. “Ik denk dat ik elk Marilyn Monroe-script kreeg.”

Emily Blunt moest door haar contract met Fox echter toch de rol van Black Widow opgeven, waardoor Johansson die weer kreeg aangeboden en ze door bleef gaan met acteren. Volgens haar zorgde het ook voor een verandering in haar carrière. “In de film was mijn personage niet anders geschreven, maar er was wel potentie voor groei in volgende films”, zegt de actrice.