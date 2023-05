Oudste Tiktokster van het land, Alice Trossard (100), is overleden

De oudste Tiktokster van het land, Alice Trossard, is op 5 mei overleden. Op 23 januari dit jaar vierde ze nog onder grote belangstelling haar 100ste verjaardag in woonzorgcentrum Zevenbronnen in Landen. En dat vierde ze natuurlijk met taart én een Tiktok-video.

Honderd jaar worden en op Tiktok nog een echte ster zijn, er zijn er weinigen die het Alice Trossard na zullen doen. Met een badjas in panterprint veroverden Alice en enkele medebewoners van het woonzorgcentrum de harten van heel wat mensen. Meer dan vijf miljoen views en zo’n 400.000 likes haalden deze kranige senioren binnen.

Alice Trossard werd geboren in Landen en groeide op in een gezin van vijf. “Ik had nog vier broers en eigenlijk heb ik het altijd spijtig gevonden dat ik geen zus had”, vertelde ze zelf. Haar vader Constant was een arbeider bij de spoorwegen en haar moeder Regine was huismoeder. Alice keek tevreden terug op haar jeugd. “Ik groeide op in een warm nest. Verjaardagen werden steevast gevierd met pannenkoeken.”

Alice samen met haar zoon tijdens de viering van haar 100ste verjaardag. — © VDT

Op haar 100ste verjaardag op 23 januari kon Alice het dan ook niet laten om een nieuwe Tiktok-video te lanceren. Ze genoot zichtbaar van de opnames en de aandacht. Dansen en zingen kon ze als geen ander.

Niemand had toen kunnen voorspellen dat deze kranige dame enkele maanden later zou overlijden. “Haar gezondheid is stilletjes achteruitgegaan als gevolg van haar leeftijd”, zegt Mandy Cuypers van woonzorgcentrum Zevenbronnen. “Alice is in het rusthuis overleden.”