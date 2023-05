Afscheid van bezieler Bilzens dierenparkje: “Hij wou pas naar het ziekenhuis nadat hij alle dieren nog had gezien”

Bilzen

Als een geitje op bevallen stond, dan was Guillaume Timmermans niet weg te slaan uit de stallen aan het dierenparkje in Bilzen. Met veel passie begon hij 24 jaar geleden met twee geiten en een paardje. Het bleek een schot in de roos, met jaarlijks duizenden bezoekers. Volgende maand wordt het vernieuwde park geopend. Helaas zonder de stichter en grote bezieler.