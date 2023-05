Remco Evenepoel jongleert met Napoli-bal en lijkt goed hersteld: “Als renner moet je kunnen afzien en dat is wat ik nu moet doen”

Na een incidentrijke vijfde rit is er in aanloop naar de zesde rit toch reden om positief te zijn bij Soudal-Quick Step. “Ik voel me goed, alles in orde”, stelde Evenepoel iedereen gerust. Om dat te staven hield hij knap een balletje hoog.

LIVE. Volg de zesde etappe in en rond Napels op de voet!

Remco Evenepoel heeft goed geslapen en dat straalde hij ook uit aan de start van rit zes: “Ik voel me goed hoor, alles in orde! Ik heb een goede nachtrust gehad en ben goed verzorgd, dus we denken dat alles onder controle is voor vandaag”, aldus de wereldkampioen. “Ik heb de pijn vannacht niet gevoeld eigenlijk. Door de goeie behandeling van de kinesist voel ik me ook goed losjes.”

“Wat ik van deze etappe verwacht? Een beetje hetzelfde scenario als gisteren. Ofwel is het vollenbak bergop in de eerste fase en dan uitvlakken, ofwel is het met een heel gelijkmatig tempo naar boven. Die valpartijen waren zeer frustrerend, uiteraard. We waren al gelukkig dat we veilig binnen die laatste drie kilometer waren geraakt. Daar lag onze ‘eerste finish’. Of ik kwaad ben? Als ik op iemand boos ben, is het op de bazen van die hond. Het kan niet dat zo’n hond zomaar de baan kan oplopen. Dat kan vermeden worden. Maar oké, ik mag blij zijn dat ik niets gebroken ben en best oké ben, dus zand erover.”

© BELGA

“Ik heb in de Vuelta iets soortgelijks meegemaakt”, gaat Evenepoel verder. “Na mijn val toen volgde er een rustige etappe, waardoor er nauwelijks moest getrapt worden. Bovendien moest ik toen tijdens de rit waarin ik viel nog veel geven, terwijl ik gisteren rustig kon doorrijden en kon verzorgd worden. Ik had toen ook veel pijn aan mijn binnenbeen, wat ik nu veel minder heb, dus het is allemaal wel oké hoor”, blijft Evenepoel met positief nieuws strooien. Onze 23-jarige landgenoot gaf ook nog mee dat alle plooien tussen hem en de betrokken Trek-renners gladgestreken zijn.

“Ik was in de douche toen Kirsch zich kwam excuseren, maar het is intussen allemaal uitgepraat. Laten we gisteren snel vergeten, zo’n val is deel van de koers. Ik heb wel grote zwarte vlekken op mijn rug, dus daar is de schade het zwaarst, maar als ik op de fiets zit doet het minder pijn dan op een stoel. Als renner moet je kunnen afzien en dat is wat ik nu moet doen. Maar het komt zeker goed.”

Dat het gevoel alvast goed zit, bewees hij voor de start door een balletje hoog te houden. Niet toevallig eentje van Napoli, dat vorige week landskampioen werd.

