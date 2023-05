Neuville aast na crash op revanche in Portugal: “De goesting is alleen maar groter”

In Portugal heeft Thierry Neuville (34) één doel: winnen. Niet alleen moet hij zijn vijfde plaats in de WK-tussenstand dringend weten te verbeteren, de Hyundai-kopman is na zijn schuiver in Kroatië ook nog op zoek naar een passend eerbetoon voor de verongelukte Craig Breen.

In Portugal staat Hyundai opnieuw met drie wagens aan de start. Dani Sordo, Esapekka Lappi en Thierry Neuville azen op een goed resultaat, zeker omdat ze er bij de vorige manche in Kroatië niet in geslaagd zijn om de bij een ongeval om het leven gekomen Craig Breen te eren. Neuville had er nochtans de leiding in handen, maar schoof op de tweede dag van de baan.

“Iedereen van het team droomde van die zege voor Craig”, komt Neuville nog even op de feiten terug. “Zelfs al was de wagen er niet top. Maar ik heb me laten verrassen en dat was dat. Een gemiste kans. Maar dat maakt de goesting om het dit weekend in Portugal goed te doen alleen maar groter.”

© Getty Images

Het kan vreemd klinken, maar de fout in Kroatië verhoogt Neuvilles kansen op een topresultaat in Portugal. “Dit is de eerste van zeven rally’s op onverhard”, weet Neuville, die in de WK-tussenstand als vijfde op elf punten van WK-leider Sébastien Ogier volgt. “Omdat hij er niet bij is in Portugal, kan ik op de openingsdag als vierde onderweg. Ik weet al niet meer hoe lang het geleden is dat ik zo laag ben gestart, maar hier is dat een voordeel (de rijders voor Neuville vegen het meeste stof van de wegen, waardoor de Oostkantonner in theorie over betere omstandigheden beschikt, red.). Maakt ons dat tot de favorieten? Ik denk het wel. We moeten in ieder geval beter scoren dan de onmiddellijke concurrentie. Gebeurt dat met een overwinning, zoveel te beter.”

Tijdens de shakedown op donderdag beperkte Neuville zich tot enkele runs, waarbij zijn snelste tijd in die laatste testrit net geen twee tellen trager was dan die van Toyota-rijder Elfyn Evans. De eigenlijke rally begint op vrijdagochtend (10 uur Belgische tijd), op de openingsdag worden acht chronoritten afgewerkt.