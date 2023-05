Jonge vrouw (31) zoekt levende nierdonor via sociale media: “Meer kans op topnier van kerngezonde donor”

Levende nierdonatie is in België nog niet zo bekend. Amper 10% van alle donornieren is afkomstig van een levende donor. In Nederland is dat 60%. Omdat de wachttijden voor donornieren van overleden donoren oplopen, ontstaat ook bij ons meer vraag naar levende donoren. Nierpatiënte N. uit Borgerhout bleef niet bij de pakken zitten en zoekt een donor via sociale media. “Intussen boden al veertien kandidaten zich aan”, zegt ze.