KRC Genk: veel intensiteit tijdens pittige training

Vrancken toonde zich na afloop van de pittige training een tevreden man. De Truienaar zag veel intensiteit bij zijn spelers en lijkt zondag met een volledig fitte kern naar Union te kunnen trekken.

Wat Carlos Cuesta betreft was er immers goed nieuws. De Colombiaan, die al een maand buiten strijd is met een enkelblessure, verteerde de woensdagtraining goed en kon ook donderdag aan alle oefeningen deelnemen. Als hij ook nu geen hinder meer ondervindt, ziet het ernaar uit dat hij inzetbaar is in het Dudenpark.