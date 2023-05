Oh na na, what’s his name? Naam van Rihanna’s zoontje is na bijna een jaar bekend

Na bijna een jaar is de naam van het zoontje van zangeres Rihanna en rapper A$ap Rocky bekend. Er wordt vermoed dat hij naar een rapper van een hiphopgroep is vernoemd. Ook zou Rihanna al meerdere hints naar de naam hebben achtergelaten.

Tot nu toe werd gedacht dat Rihanna’s zoontje Noah heet. The Daily Mail heeft het geboortecertificaat van het kind gekregen en gezien dat hij een heel andere naam heeft. Er staat dat hij RZA Athelston Mayers heet. Hij zou vernoemd zijn naar de rapper en producer RZA, die ook de leider van de hiphopgroep Wu-Tang Clan is. Met zijn tweede naam is hij vernoemd naar zijn vader A$ap Rocky, wiens tweede naam ook Athelston is.

De naam lijkt gekozen te zijn omdat Rihanna’s partner A$ap Rocky fan is van Wu-Tang Clan. Of de zangeres zelf ook fan is, is niet bekend. Wel heeft ze al meerdere keren hints naar de naam achtergelaten. Rihanna droeg namelijk meerdere keren kleding van Wu-Tang Clan. Op 12 augustus had ze zelfs een T-shirt van RZA aan.

Rihanna en A$ap Rocky bereiden op dit moment voor op de komst van een tweede baby. Tijdens haar halftime show van de Super Bowl kondigde ze dit aan door haar buikje te laten zien. Over het kindje laat ze weinig los. Wel zei ze tegen de entertainmentsite ET dat deze zwangerschap erg anders is: “Ik heb geen hunkeringen en ben veel misselijk, maar ik geniet ervan.” Fans vermoeden dat de baby een meisje is, omdat Rihanna is gespot terwijl ze naar roze babykleding keek. Echter keek ze ook naar meisjeskleding toen ze in verwachting was van haar zoontje RZA.

LEES OOK: Vorige lente voor het eerst mama, nu is Rihanna opnieuw zwanger: bestaat het ideale leeftijdsverschil voor je kroost… en je lijf? (+)