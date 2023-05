Afgewezen minnares neemt wraak op man door zijn naaktfoto’s bij buren en vrienden te verspreiden

“Zo heb je de buurman nog nooit eerder gezien.” Dat stond op flyers met naaktfoto’s van een man uit het Nederlandse Alkmaar. Zijn minnares met wie hij een relatie had verbroken, had die aan zijn buren gegeven.

Een buurvrouw stuurde de man op 3 april 2020 een appje waarin ze hem aanraadde om even buiten te gaan kijken. Daar zag hij meerdere van deze flyers onder ruitenwissers van auto’s. Tot zijn schrik herkende hij daarop een aantal naaktfoto’s die hij in de jaren daarvoor naar zijn toenmalige minnares had gestuurd. Bij de foto’s stonden teksten waarin hij werd uitgemaakt voor vreemdganger en leugenaar. Ook zijn vrouw kreeg een soortgelijke brief.

De flyers leken afkomstig van de 55-jarige E.H. Zij had op dat moment zeven jaar lang een seksuele knipperlichtrelatie met de man, zonder dat zijn vrouw het wist. Toen hij in april 2020 het contact met de vrouw definitief verbrak, stuurde zij hem een dreigende mail. Daarin kondigde ze aan dat ze de volgende dag zijn leven op zijn kop zou zetten. Dat zou niet alleen hemzelf, maar ook zijn gezin treffen. In de dagen daarna verschenen de flyers onder ruitenwissers en in brievenbussen van zijn buren.

“Schadelijk en traumatiserend”

Dinsdag moest de vrouw voor de rechter verschijnen. “Wat ik vooral kwalijk vind, is dat ze de flyers door de brievenbus heeft gedaan van huizen waar ook kinderen wonen. Die hadden het kunnen zien”, zegt de man in de rechtszaak. Ook de aanklaagster vond het erg schadelijk en traumatiserend dat de naaktfoto’s zijn verspreid bij zijn buren, kennissen en vrienden. Zij eiste een boete van 350 euro.

De advocaat van de vrouw pleitte voor vrijspraak, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn dat de flyers ook echt door haar verspreid werden. Er waren weliswaar geen getuigen van het verspreiden, maar de rechter vond de e-mail van de vrouw en de geschiedenis van de twee genoeg bewijs. Ook hij vond het schadelijk en schokkend en gaf de vrouw een taakstraf van twintig uur. Ook moet ze de man een schadevergoeding van 500 euro betalen. Hij had oorspronkelijk 3.000 euro van haar geëist.