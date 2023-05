Bijna 13.000 fans zoeken nog ticket, maar stad Brussel kreeg 400 gratis kaartjes voor Beyoncé

Naar goede gewoonte was het concert van Beyoncé in het Koning Boudewijnstadion in Brussel razendsnel uitverkocht. Op tweedehandssites en Ticketswap hopen duizenden mensen nog een kaartje vast te krijgen. En nu blijkt dat de stad Brussel 400 gratis tickets gekregen en uitgedeeld heeft. Dat meldt Bruzz.

171 euro. Zoveel kostte het goedkoopste kaartje om de Amerikaanse superster komende zondag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel aan het werk te zien. Voor het duurste moest je 817 euro op tafel leggen. En toch zal het stadion alweer bomvol fans zitten. Op Ticketswap hebben net geen 13.000 mensen zich aangemeld in de hoop nog een ticket vast te krijgen.

En wat blijkt dan enkele dagen voor het concert? De schepenen en gemeenteraadsleden van de stad Brussel hebben, net als burgemeester Philippe Close, een gratis ticket gekregen. Ook in de sportieve dansclubs in Brussel zijn gratis tickets uitgedeeld door schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo), zo maakt Bruzz bekend. Een doorn in het oog van fans die niet binnen geraakt zijn.

Publieke relaties

De woordvoerder van Hellings, Els Wauters, ziet daar geen probleem in. De stad Brussel is eigenaar van het stadion en krijgt daarom gratis kaarten telkens er een evenement plaatsvindt. “Wij krijgen voor elk evenement een aantal tickets”, zegt ze bij Bruzz. “De stad gebruikt die om onze publieke relaties te onderhouden.”

Hetzelfde geldt in Paleis 12 en het Koninklijk Circus, omdat ook die gebouwen eigendom zijn van de stad. “400 tickets lijkt veel”, zegt Wauters nog, “maar dat is niet uitzonderlijk. Bij alle grote concerten, festivals en evenementen krijgen de eigenaars van de gebouwen of festivalterreinen een aantal tickets.”