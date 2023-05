Braziliaanse federale politie voert onderzoek naar matchfixing in het voetbal

In Brazilië zal de federale politie een onderzoek voeren naar vermoedelijke systematische matchfixing in voetbalwedstrijden, zo bevestigde minister van Justitie Flavio Dino op woensdag. Dino verklaarde op Twitter dat er sprake is van “bewijzen van manipulatie van resultaten in sportcompetities” met “interstatelijke en zelfs internationale gevolgen”.

Het onderzoek heeft betrekking op wedstrijden uit 2022 in de Serie A en Serie B, de Braziliaanse eerste en tweede klasse. Zestien spelers van Braziliaanse clubs worden verdacht en staan terecht. Daarnaast werd ook één speler van de Amerikaanse MLS-club Colorado Rapids in verdenking gesteld. De Rapids bevestigden woensdag dat de speler in kwestie, waarvan ze de identiteit voorlopig niet willen prijsgeven, inmiddels geschorst werd.

In Brazilië werden er tot nu toe acht spelers door hun club op non-actief gezet: twee van Paranaense en Coritiba en één van Cruzeiro, Fluminense, America en Santos. De spelers zouden tot 100.000 Brazilaanse reals, omgerekend zo’n 18 500 euro, aangeboden hebben gekregen om wedstrijduitslagen te manipuleren. De spelers willen voorlopig geen commentaar geven op deze beschuldigingen.

“Ik heb samengewerkt met de FIFA, clubs, Braziliaanse federaties en tal van andere instanties om alle criminaliteit, fraude en wanpraktijken in het voetbal te bestrijden”, aldus Ednaldo Rodrigues, voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond (CBF) in een eerste reactie. “Ik pleit voor preventieve schorsing op basis van concrete verdenkingen en in bewezen gevallen zelfs een verbod op de sport. Wie misdaden pleegt, mag geen deel uitmaken van het Braziliaanse voetbal of van het wereldvoetbal.”