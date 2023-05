Man boekt spotgoedkope hotelkamer, maar ontdekt bij aankomst dat hij werd belazerd: “Wat is dit? Een fles urine?”

Een Britse toerist dacht van een rustige vakantie te genieten in de populaire Bulgaarse stad Varna. Hij had op voorhand een hotelkamer geboekt voor slechts 18 euro per nacht, wat tegenover de normale prijzen in de stad - ongeveer 40 euro per nacht- een echt koopje was. Maar toen de Britse man in het hotel werd rondgeleid, werd al snel duidelijk dat hij werd opgelicht. Hij deelde de beelden op TikTok, maar werd door kijkers vooral op de vingers gewezen. “Had je nu echt een luxueuze kamer verwacht voor 18 euro per nacht?”, klinkt het.