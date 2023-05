Deze twee soorten vacatures zijn er

Enerzijds zijn er de vervangingsvacatures. Iemand zegt zijn baan op, gaat met pensioen, wordt ziek of gaat op zwangerschapsverlof. Telkens neemt iemand anders zijn of haar baan over. Anderzijds zijn er de groeivacatures. Hierbij verandert of groeit de organisatie en zijn er nieuwe jobs beschikbaar.

Het is goed om telkens die twee soorten van vacatures te herkennen, want het onderscheid is belangrijk bij het solliciteren.

Bij de vervangingsvacatures kan je over het algemeen vrij goed inschatten wat de job inhoudt. De job bestaat namelijk al. Eventueel kan je al even polsen bij de persoon die de job voordien uitvoerde. Natuurlijk veranderen jobs in de loop der tijd en veranderen dus ook die bestaande jobs inhoudelijk, maar hier krijg je doorgaans al een goed idee van wat je van die job moet verwachten. Bij de groeivacatures is het een kwestie van te polsen bij diegene die er het meest over kan vertellen in de betreffende organisatie. Hou er dan ook rekening mee dat de job misschien nog meer vorm en structuur moet krijgen dan bij de eerste categorie, al kan je de job mogelijk ook meer naar je hand zetten. Jij kiest wat jou het best ligt.

Ook twee soorten werkzoekenden

Overigens bestaan er niet alleen twee soorten vacatures, maar ook twee soorten werkzoekenden. Actieve werkzoekenden, de eerste soort, zijn echt op zoek naar een nieuwe baan. Dat kan openlijk zijn (iedereen mag het weten) of minder openlijk (waarbij bijvoorbeeld je huidige collega’s niet weten dat je op zoek bent naar een andere job).

De tweede groep zijn de passieve werkzoekenden. Zij zijn niet actief op zoek, maar worden benaderd (of overtuigd) door bijvoorbeeld hun netwerk, een headhunter of rekruteringsbureau om ‘eens te komen praten’. Heel veel jobswitches komen zo tot stand.

Bron: Jobat.be