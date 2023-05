Hasselt

De boekenreeks ‘De Zeven Zussen’ is ook in Limburg razend populair. Dat bleek donderdag nog maar eens, toen het achtste deel ‘Atlas’ voor het eerst in de rekken lag. Bij standaard Boekhandel in Hasselt ging om de paar minuten een exemplaar de deur uit. “Nu moet ik dringend beginnen lezen.”