Remco Evenepoel excuseert zich bij Trek-renners na val: “Nadat hij de beelden had gezien van bovenaf”

Na zijn twee valpartijen in de vijfde rit van de Giro vervolgt Remco Evenepoel donderdag gewoon zijn Ronde van Italië. De wereldkampioen is zich gisteren wel gaan excuseren bij Mads Pedersen en Alex Kirsch van Trek-Segafredo.

In de tweede valpartij, onder de boog van de drie kilometer, kwam Evenepoel ongelukkig in aanraking met Trek-renners Mads Pedersen en Alex Kirsch. Steven de Jongh, ploegleider van Trek-Segafredo, meldt dat Evenepoel zich na de etappe is komen verontschuldigen.

“Remco heeft zich geëxcuseerd bij Alex en Mads. Nadat hij de beelden had gezien van bovenaf”, deelt De Jongh mee. “Het was erg ongelukkig natuurlijk. En Remco was (begrijpelijk) gefrustreerd vlak na die val”, klinkt het.