Zanger Liam Payne en Kate Cassidy na tien maanden uit elkaar

Zanger en voormalig One Direction-lid Liam Payne (29) is weer single. Nadat hij tien maanden een relatie had met actrice Kate Cassidy (24), zijn ze uit elkaar.

Cassidy zou niet meer bij Payne wonen en terug verhuisd zijn naar de VS. “Er was geen grote ruzie of zoiets, het liep gewoon zo en ze hebben samen besloten om uit elkaar te gaan”, zegt een bron tegen The Sun. “Liam weet dat dit de juiste beslissing is. Hij focust zich op zijn muziek en de rest van het jaar is hij druk met werk.”

Hoewel ze tien maanden een relatie hadden, waren ze pas op 5 december voor het eerst samen op de rode loper bij de British Fashion Awards. Er waren echter al eerder geruchten dat Payne en Cassidy een koppeltje waren. Ze gingen namelijk met Halloween verkleed als Pamela Anderson en Tommy Lee en daarna werden ze gespot in een restaurant tijdens een date.