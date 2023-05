Jan en Lilianne vieren 50ste huwelijksverjaardag

Pelt

Op 4 mei 1973 stapten Jan Vanderkrieken (70) en Lilianne Machielsen (70) in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Lommel. Jan was jarenlang postbode in Pelt en omstreken, Lilianne werkte als poetsvrouw in sporthal De Bemvoort, CC Palethe en bij Dyka. Het gouden paar heeft één dochter en één kleindochter. (gn)