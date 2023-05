VIDEO. Een doorzettingsvermogen om ‘u’ tegen te zeggen: Cambodjaanse atlete wil in striemende regen 5.000 meter uitlopen

De Zuidoost-Aziatische Spelen lopen misschien nog tot volgende week woensdag, maar de kans is groot dat we het mooiste moment al gekregen hebben. De Cambodjaanse Bou Samnang liep maandag in de finale van de 5.000 meter al snel achter de feiten aan, maar wilde niet van wijken weten. Wanneer de anderen al enkele minuten gefinisht waren, bleef Samnang doorgaan in de striemende regen.