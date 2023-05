Vrienden en familie vieren zondag verjaardag van terminaal meisje: “Neyla wil zo graag 6 worden, daarom krijgt ze nu al haar feest”

Neyla toen ze nog kerngezond was, en later, toen de tumor al ernstige schade had aangericht. — © rr

Berendrecht, Deurne

Normaal wordt ze zes jaar op 13 december, maar omdat Neyla uit Deurne terminaal is en die datum waarschijnlijk niet zal halen, krijgt ze nu zondag 14 mei in Berendrecht al haar groot verjaardagsfeest. Op 16 oktober vorig jaar kregen haar ouders en grote zus te horen dat Neyla een hersentumor heeft. Onlangs kwam de boodschap van de artsen dat ze niet meer in maanden maar in weken moeten tellen.