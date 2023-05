Koning Albert en koningin Paola onder vuur in Frankrijk voor watergebruik van zwembad in buitenverblijf

Koning Albert en koningin Paola liggen onder vuur in Frankrijk. In de Franse krant Libération is uitgelekt hoeveel water het zwembad van hun buitenverblijf in Châteauneuf-Grasse verbruikt, en dat blijkt aanzienlijk veel op een moment dat de burgers in de regio restricties opgelegd krijgen. Onder meer de burgemeester is daar niet blij mee.