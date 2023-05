Tim Wellens viert 32ste verjaardag onder de operatietafel en moet nu ook kruis maken over Tour

Geen Tour de France aan de zijde van Tadej Pogacar deze zomer voor Tim Wellens. De Truienaar van UAE-Team Emirates is woensdag, op zijn 32ste verjaardag, onder het mes gegaan voor een nieuwe operatie aan het sleutelbeen. Dat brak op drie plaatsen bij een val in de Ronde van Vlaanderen na een domme actie van Bahrain-renner Maciejuk. Wellens, die een tweetal weken geleden de trainingen hervatte, mag meteen een kruis maken over zijn Tourplannen. Normaal gezien zou hij midden mei afreizen voor een langdurige hoogtestage met de ploeg op de Sierra Nevada. Door het missen van dat oefenkamp zit een selectie voor de Ronde van Frankrijk er niet langer in.(roro)

