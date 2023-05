LIVE GIRO RIT 6. Peloton likt zijn wonden na hectische dag, sprinters zijn vandaag aan zet in Napels

Napels is het toneel van rit zes van deze Giro. Waar vorig jaar Thomas De Gendt de zege pakte na een lange vlucht in een geaccidenteerde rit met plaatselijke rondes, is het nu een etappe in lijn met twee colletjes onderweg. Voer voor de vluchters? Of organiseren de sprintersploegen zich alsnog na de beklimming van de Picco Sant Angelo?