Autodief op heterdaad betrapt in Zolder

In een woonwijk in Zolder is donderdagochtend een dief op heterdaad betrapt toen hij in een auto aan het inbreken was. De man sloeg op de vlucht richting Leopoldsburg. Daar werd hij door agenten van de pz Kempenland gearresteerd. De man wacht momenteel in een cel om verhoord te worden.

Donderdag rond 3.30 uur betrapte een buurtbewoner van het Roosterke de man. De dief was in een auto aan het inbreken. De dief liep naar zijn auto en vluchtte weg. Dankzij een goede beschrijving van de auto, kon de verdachte door een ploeg van de PZ Kempenland worden tegengehouden en in de boeien geslagen. Hij werd naar het politiekantoor in Heusden gebracht. Daar wacht hij nu op verhoor.

Dossier

In de buurt werden ook op het Roosterhof en de Roosterstraat diefstallen in voertuigen vastgesteld. Al de feiten worden momenteel verzameld. Later zal de man met de feiten worden geconfronteerd. Het parket Limburg is intussen op de hoogte van de feiten.