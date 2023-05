Golden State Warriors en New York Knicks houden hoop op Conference Finals in leven na ‘must-win’ game in NBA

De New York Knicks en de Golden State Warriors blijven uitzicht behouden op de finale in hun Conference.

De Knicks brachten de stand tegen de Miami Heat op 3-2 na een 112-103 overwinning. Jalen Brunson was met 38 rozen, negen rebounds en zeven assists de man van de match in het Madison Square Garden. Hij werd geflankeerd door RJ Barrett en Julius Randle, die de score met 26 en 24 punten aandikten. Bij de Heat moest het gevaar komen van Jimmy Butler, hij kwam niet verder dan 19 punten, zeven rebounds en negen assists. Als Miami zijn volgende thuismatch wint, gaat het wel nog altijd door naar de finale van de Eastern Conference.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Western Conference legden de Warriors in het eigen Chase Center de Lakers van LeBron James over de knie met 121-106. Ook zij komen op een 3-2 tussenstand te staan en slepen een Game 6 uit de brand dankzij 27 punten van - wie anders - Steph Curry. Draymond Green en Andrew Wiggins deden ook hun duit in het zakje. 20 punten en 10 rebounds waren het deel van Green, 25 punten van Wiggins. De Lakers, die het aanstaande vrijdag in Game 6 in eigen huis wel kunnen afmaken, konden rekenen op 25 treffers en negen rebounds van James.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen