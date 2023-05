Honderdduizenden bestuurders riskeren hoge boete zonder dat ze het zelf weten

De overheid is gestart met het versturen van duizenden herinneringsbrieven aan mensen van wie het rijbewijs – type bankkaart – straks vervalt. Cd&v pleit intussen voor een mildere straf voor wie de vervaldatum toch over het hoofd ziet: “Vandaag wordt zo iemand even zwaar gestraft als iemand die compleet zonder rijbewijs rondrijdt.”

Alleen al dit jaar moeten meer dan 420.000 bestuurders in ons land een nieuw exemplaar van hun rijbewijs aanvragen. Zij bezitten vandaag een rijbewijs – type bankkaart – dat tien jaar geldig was, en die geldigheidstermijn verstrijkt ergens in 2023.

Bij de invoering van dit type rijbewijs was gezegd dat chauffeurs zelf de geldigheidstermijn in de gaten moesten houden. Maar onder forse druk van onder meer de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) – die voor boze burgers aan de balie van het gemeentehuis vreesde – ging minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) er toch mee akkoord dat er herinneringsbrieven worden verstuurd naar bestuurders van wie het rijbewijs over enkele maanden vervalt.

Gilkinet houdt nu woord. Begin vorige week zijn de allereerste duizenden herinneringsbrieven uitgestuurd. In de brief staan instructies over hoe bestuurders bij hun gemeentebestuur tijdig een nieuw rijbewijs kunnen aanvragen. “Dat zal digitaal kunnen, een belangrijke stap vooruit”, aldus Gilkinet.

Ook mensen van wie het rijbewijs de voorbije maanden al verviel – toen was het systeem van herinneringsbrieven nog niet klaar – zullen de komende weken en maanden een brief krijgen. Je vernieuwd rijbewijs is opnieuw voor 10 jaar geldig, de kostprijs van die vernieuwing is afhankelijk van gemeente tot gemeente, maar bedraagt grosso modo zo’n 20 à 25 euro.

Tot 2.000 euro boete

Opmerkelijk: cd&v vreest dat – ondanks de herinneringsbrief – toch veel mensen door onoplettendheid straks met een rijbewijs zullen rondrijden waarvan de geldigheidstermijn is verstreken. Met erg zware consequenties: “Je wordt bij een eventuele controle dan gestraft alsof je rondrijdt zonder over een rijbewijs te beschikken, of alsof je met de wagen rondrijdt terwijl justitie je rijbewijs introk na een zware verkeersovertreding”, legt cd&v-Kamerlid en verkeersspecialist Jef Van den Bergh uit.

“Het gaat dan om gevangenisstraffen tot maar liefst twee jaar en geldboetes tot 2.000 euro.” Een erg zware straf voor een “nalatigheid”, vindt cd&v. “Komt daarbij dat sommige verzekeraars moeilijk kunnen doen bij een ongeval, omdat je steevast over een geldig rijbewijs moet beschikken, wat niet het geval is wanneer de geldigheidsduur is verstreken.” Ook daar wil het wetsvoorstel een mouw aan passen.

Concreet zou het bezit van een nieuw rijbewijs, waarvan de termijn is verlopen, voortaan “bestraft worden met een geldboete van 10 tot 500 euro”, aldus het cd&v-wetsvoorstel. En er zou een aanpassing komen aan de wet rond de “verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.” Cd&v hoopt dat het wetsvoorstel eind dit jaar in voegen kan treden.