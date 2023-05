Muggenradar voorspelt overlast, maar hoe betrouwbaar is dat? “Als het weer zo blijft, hebben we over drie weken prijs”

We hebben een nat voorjaar gehad en tegen het weekend stijgt de temperatuur. Het is dus best mogelijk dat lokaal een muggenexplosie volgt. — © Shutterstock

Iedereen kent Buienradar, maar niet iedereen weet dat die app ook een muggenradar heeft. En die voorspelt dit weekend muggenoverlast in de provincie Antwerpen. Hoe betrouwbaar is dat? “Buienradar belooft me ook vaak goed weer, terwijl het regent”, lacht de Antwerpse bioloog Luc De Bruyn. “Maar we beleven een nat voorjaar en de temperatuur gaat stijgen, dus de muggen zijn wel degelijk op komst.”