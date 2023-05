Astrid Coppens getuigt over haar miskramen: “We zijn allebei beginnen wenen bij het onderzoek. Dat was verschrikkelijk”

Bekijk hier de nationale campagnevideo over zwangerschapsverlies met Astrid Coppens — © Bram Coppens via kxrxt

In de prille zwangerschap een kindje verliezen: een verdriet dat nog al te vaak als “als een schaduw met je meereist”, zegt Kinderwens ExpertiseNetwerk. Daarom lanceert de vzw vandaag, samen met een reeks partners, de eerste nationale campagne over zwangerschapsverlies. Ambassadrice is Astrid Coppens, die vandaag op haar sociale media haar eigen verhaal deelt met de bijhorende hashtag #schaduwverdriet. “Ik ben zo blij dat we altijd zijn blijven hopen.”