Trump ontkent tijdens primetime CNN-programma aanranding, spuit leugens en noemt moderator “vervelend mens”

“Deze vrouw, ik ken haar niet. Ik heb haar nooit ontmoet. Ik heb geen idee wie ze is”, zei Donald Trump over E. Jean Carroll, het slachtoffer van de aanranding waarvoor hij dinsdag veroordeeld is door een volksjury. Er werd alleen “jaren geleden” eens een foto genomen van hen samen. Trump verdedigde ook opnieuw zijn beruchte “grab ’em by the pussy”-uitspraak: beroemdheden kunnen doen met vrouwen wat ze willen. “Ik wil eerlijk zijn. Mensen die rijk en beroemd zijn, doen het op vele manieren vaak goed.”

Trump deed deze uitlatingen, en vele andere, in een door het overwegend Democratisch-gezinde CNN gehouden vraag- en antwoordsessie waarbij ook het publiek vragen mag stellen. De town hall, zoals dit type evenement in de VS heet, vond plaats aan een universiteit in New Hampshire, een staat die traditioneel van groot belang is in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarvoor Trump kandidaat is.

Trump weigerde tijdens de town hall opnieuw te erkennen dat hij de verkiezingen van 2020 heeft verloren en zei dat hij gratie zou verlenen aan veel van de mensen die zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Op de vraag van CNN-presentator Kaitlan Collins of hij wilde erkennen dat hij in 2020 verloor van Biden, lanceerde hij een tirade, waarin hij opnieuw beweerde dat de verkiezingen tegen hem waren vervalst.

Trump weigerde spijt te betuigen voor de dodelijke aanval op het Amerikaanse Capitool toen zijn aanhangers probeerden te voorkomen dat het Congres de verkiezingsuitslag ratificeerde, en hij herhaalde zijn plan om betrokken personen gratie te verlenen mocht hij in 2024 het Witte Huis terugwinnen. “Ik ben geneigd velen van hen gratie te verlenen. Ik kan het niet voor iedereen zeggen, want een paar van hen zijn waarschijnlijk over de schreef gegaan”, zei Trump.

Schuldplafond en Oekraïne

Over de oorlog in Oekraïne zei Trump onder meer dat de Russische invasie nooit zou zijn gebeurd als hij president was geweest. Ook sprak hij zich uit tegen de miljardensteun van de VS aan Oekraïne, deels omdat die geen “einde aan het doden en sterven” maakt, deels omdat hij vindt dat Europa het leeuwendeel van de steun zou moeten verlenen. “Daar hebben ze geld genoeg voor”, zei hij. Trump herhaalde zijn bewering dat hij als president “binnen 24 uur” een einde zou maken aan de oorlog door met de strijdende partijen te onderhandelen. Hij weigerde de invasie te veroordelen en te zeggen of hij wil dat Rusland of Oekraïne wint. “Ik denk niet in termen van winnen of verliezen. Ik denk in termen van dit schikken zodat we stoppen met al deze mensen te doden.”

Trump drong er tijdens het CNN-evenement bij de Republikeinse volksvertegenwoordigers in Washington op aan om te weigeren het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen, tenzij de Democraten van president Joe Biden akkoord gaan met bezuinigingen. “Ik zeg tegen de Republikeinse congresleden: als ze je geen enorme bezuinigingen geven, moet je op wanbetaling inzetten”, verklaarde Trump.

Het schuldenplafond is de wettelijk vastgestelde maximale hoeveelheid schulden die de Amerikaanse overheid mag aangaan. Biden wil dat de Republikeinen, die in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben, instemmen met een verhoging van het schuldenplafond zonder bijkomende voorwaarden. Economen denken dat de schatkist in augustus zonder cash komt te zitten als het plafond niet wordt verhoogd.

Daarnaast uitte Trump onjuiste informatie over onder meer het Amerikaanse immigratiebeleid (“Ik heb honderden kilometers aan muur laten bouwen”), de geheime overheidsdocumenten die op zijn landgoed Mar-a-Lago zijn gevonden (“Ik mocht die documenten van de wet mee naar huis nemen”) en het afschaffen van het landelijk recht op abortus (“Voorstanders van abortus willen baby’s vermoorden nadat ze geboren zijn”).

Factchecken

Het debat was live, wat het voor Collins en haar collega’s lastig maakte om de woorden van Trump te factchecken en waar nodig te corrigeren. Tegen het einde van het gesprek sloeg de vermoeidheid bij de oud-president toe en verloor hij zijn geduld met Collins, die hem er consequent en stoïcijns op bleef wijzen dat hij leugens verkondigde. Hij onderbrak haar herhaaldelijk om te roepen dat ze hem niet uit liet spreken en beet haar tenslotte “je bent een naar mens” toe.

De zaal vond het allemaal prachtig. Op veel antwoorden van Trump werd met luid gejuich gereageerd. Wie toch al niet op Trump zou gaan stemmen heeft hij met dit debat zeker niet overtuigd, maar de kiezers die al in zijn kamp zaten zullen na vanavond ook niet direct op zoek gaan naar de uitgang.

“Gevaarlijk”

De Democratische partij zei dat het evenement kijkers eraan herinnerde wat voor politicus Trump is. “Het Amerikaanse volk heeft zojuist op primetime tv opnieuw een gevaarlijke, extreme kandidaat voorgesteld gekregen die de democratie wil ondermijnen en de koploper is voor de nominatie van een partij die zich steeds meer schikt naar haar meest rechtse rand”, verklaarde de DNC in een reactie.

President Joe Biden reageerde: “Het is simpel, mensen. Wil je nog vier jaar meer hiervan? Als je dat niet wil, doneer aan onze campagne.”

Volgens Democratisch parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez was het een vergissing van CNN om dit te organiseren en uit te zenden. “CNN zou zich moeten schamen. Ze hebben de totale controle over deze town hall verloren en laten zich opnieuw manipuleren tot het bieden van een platform voor verkiezingsmisleiding, verdedigingen van 6 januari en een openbare aanval op een slachtoffer van seksueel misbruik. Het publiek juicht hem toe en lacht de gastvrouw uit.”