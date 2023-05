Het Belang van Limburg heeft 30.000 kersenboompjes uitgedeeld: “Dit mogen jullie elk jaar doen”

De 30.000 gratis kersenboompjes waarop Het Belang van Limburg trakteerde, zijn woensdag uitgedeeld in 41 Limburgse gemeentes plus Diest. Op sommige locaties leidde dat tot kersenboomfiles, maar we zagen vooral héél veel blije lezers.

Melissa Lemmens op pad met dochter Febe, zoon Matijs en een lange kersenboom. — © Sven Dillen

De kersenboomactie van Het Belang van Limburg was een overrompelend succes. In Herstappe werden de kerselaartjes vorige week al rondgebracht, woensdagnamiddag konden lezers in de andere Limburgse gemeentes en Diest hun gratis kersenboompje oppikken. Dat zorgde op een aantal locaties voor onverwacht grote drukte en verkeersinfarctjes. Onze excuses daarvoor.

Aan het magazijn van Mediahuis in Hasselt werd het ene na het andere boompje met een glimlach in ontvangst genomen, ook al hadden sommigen een uur in de file gestaan. “Deze gaat naar een stadstuintje”, lacht Elise Clemens bij haar boom. Elisa Veronese en zoontje Orion pikten twee boompjes op: “Eentje is voor oma, maar we mogen het thuis in Kiewit planten en dan zal oma bij ons de kersen komen eten.”

Ook in het vervoeren van de soms opgeschoten kerselaars toonden de Limburgers zich creatief. Auto’s met kofferklep, ramen of dak open, aanhangwagens, bakfietsen, kinderwagens,...: alles was goed om de bomen thuis te krijgen. Brigitte en Hubert Thys dropten hun kerselaars in fietstassen. “Misschien moet ik achteraan een rode vaan hangen?” grinnikte een andere fietser met twee meter boom achter zijn rug.

Likeur

Hoofdredacteur Indra Dewitte aan de slag in C-Mine. — © CN

Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg, hielp boompjes uitdelen in haar thuishaven Genk: “Ik hoor van alle kanten hoe blij mensen zijn met onze kersenboomactie. Ze appreciëren het enorm. ‘Typisch voor Het Belang van Limburg, zo’n warme actie. Bij andere kranten krijg je dit niet’, vertellen lezers me. Wat ik ook positief vind: de boompjes moest je via onze HBVL-app reserveren en die digitale aanpak bleek geen probleem voor bijna 30.000 mensen. De enkele lezers die écht niet overweg konden met een smartphone of QR-code, hebben we natuurlijk óók aan een boompje geholpen. Zo zijn we.”

Aan C-Mine stonden lange rijen om hun cadeau op te halen. “We hebben vorig jaar ook al de appelboom opgehaald en geplant. Met succes. Ik ben er van overtuigd dat dit mensen er toe aanzet om bomen te planten”, zegt Lissy Lieben. Robby Gumula heeft al een plaatsje voorzien in zijn tuin: “Wat ik met de kersen ga doen? Likeur van maken!” Mustafa Yanhi had via zijn buurman van de actie vernomen: “Zoiets mogen jullie alle jaren doen. Niet alleen wij, ook de natuur wordt er beter van.”

Zo denkt ook Christa in Beringen erover: “Dit is een mooie manier om bij te dragen aan een groenere omgeving. We kijken ernaar uit om de kersen te zien groeien.” “We hebben met onze familie vijf kersenbomen besteld. Een heel mooi initiatief van HBVL. Suggestie voor volgende keer? Perenbomen of kweeperen”, tipt Selim uit Koersel.

Drie handen op een kerselaar: Thor en Rémy pikken met hun mama een boompje op in Gingelom. — © ErRe

Kersenboomfile

Ook in Bilzen ontstond er een kersenboomfile. “We lezen de krant al tientallen jaren en sinds kort ook op onze tablet. Dat jullie iedereen stimuleren meer groen in hun tuin te planten is prachtig. Ik kan niet wachten tot de kerselaar volgend jaar in bloei staat”, aldus Alida Thijs.

In Pelt verschenen iets na 15 uur al de eerste geïnteresseerden aan de afhaallocatie waar 1.700 boompjes op hun nieuwe eigenaar wachtten. “Die van mij krijgt een plaatsje dichtbij de kippen”, knipoogde een blije lezer.

Lowie en Marie Bogaerts kwamen in Maasmechelen een boompje halen met hun mama: “Wij gaan dat boompje planten bij ons op school. Verleden jaar zijn er zo ook zes appelbomen geplant. Nu hopen we op tien kersenbomen.”

Kwekerij DEPA-Fruit in Nieuwerkerken leverde de 30.000 kersenboompjes voor heel Limburg en was zelf afhaalpunt in eigen gemeente. Peter Durlet van DEPA gaf er nog een extra service: “Ik heb alle bomen meteen gesnoeid en uitleg gegeven aan de mensen. Ze waren heel content.”

Welke variëteit kersenboom is uitgedeeld in jouw gemeente, verneem je in onze HBVL-nieuwsapp. Daar vind je ook plant- en verzorgingstips.

Piet Vandebroek coördineerde onze kersenboomactie en blikt tevreden terug: “We willen ons wel excuseren voor de verkeershinder die soms ontstond. En de boompjes die niet zijn afgehaald, krijgen een andere goede bestemming.”

Een kersenboomfile in Beringen. — © ZB

Lars Broux kwam met zijn mama in Maasmechelen zijn boompje afhalen. “Wanneer komen daar kersen aan?” — © JoTh

“Dit is een mooie manier om bij te dragen aan een groenere omgeving. We kijken ernaar uit om de kersen te zien groeien”, zegt Chista in Beringen. — © ZB

Beringen. — © ZB

Beringen. — © ZB

Oudsbergen. — © RDr