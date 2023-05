Gillet en Bleijenbergh loodsen Oostende naar verdiende zege tegen Mechelen

Kangoeroes Mechelen was niet wakker aan de opworp maar ontwaakte in het tweede kwart. Spanning heerste aan zee maar de vier spelers met vijf fouten maakten het coach Michiels heel moeilijk. Het betere Oostende won met 87-77.

Onvolledige teams want Mennes (scheenbeen), Davis (knie) bij Mechelen en Bratanovic (knie) ontbraken. Tyree, Jovanovic, Gillet en Bleijenbergh toonden hun liefde voor het spreekwoord “Goed begonnen is half gewonnen”: 13-0 na 4’11”. Nadat de Mechelaars vijfmaal niet door de Oostendse defensie geraakten, wiste Palinckx de nul uit. Oostende scoorde 14 van zijn 24 punten in het initiële kwart uit bezoekende balverliezen.

Na een steal van Mukubu op Thurman daalde het verschil tot acht punten: 24-16. Palinckx en Mukubu zorgden in de twaalfde minuut zelfs voor 24-21, moment voor een Oostendse time-out. Het baatte niet. Integendeel, Aririguzoh driepunterde beide teams iets voor het kwartier op gelijke hoogte: 26-26. Maar Aririguzah hoorde nog voor de rust zijn vierde fout. Na 33-33 stuurde Bleijenbergh met acht punten op rij zijn team opnieuw voorwaarts: 41-35. Iets daarna hoorde hij echter zijn derde fout. Dat verschil prijkte halverwege de avond (45-39) nog op het bord. Bij aanvang van de rust hoorde coach Gjergja een technische fout wegens protest.

© RUDY DECLERCK

Loubry opende het derde bedrijf met een omgezette vrijworp, het gevolg van Gjergja’s technische fout vijftien minuten eerder. Foerts en Palinckx (14 punten aan 66 % voor de rust) naderden tot 45-43. De explosieve Jovanovic en de rustige Troisfontaines gaven de kustploeg nieuwe zuurstof: 53-46. Aan het halfuur (69-64) was nog niets beslist.

Na Djordjevic’ driepunter bij 76-68 riep coach Michiels zijn manschappen samen. Enkele minuten later volgde coach Gjergja zijn voorbeeld na Palinckx’ korf die tot 76-72 leidde. In de 35ste minuut moesten zowel Foerts als uitblinker Palinckx wegens een vijfde fout bij 76-72 het terrein verlaten. Twee minuutjes later volgden Aririguzoh (77-72) en Harris (79-72) dat slechte voorbeeld. Alle handen gingen hard op elkaar toen kapitein Djordjevic (13 punten aan 100 % in 12 minuten) in de voorlaatste minuut een applausvervanging kreeg. Hij was samen met Gillet, Bleijenbergh en Jovanovic een uitblinker bij de titelverdediger. Palinckx (23 punten en 7 rebounds) schitterde bij Kangoeroes. Oostende beheerste ook de luchtduels: 45-29.

Vrijdag volgt het tweede duel aan de Winketkaai in Mechelen. Wie het eerst driemaal wint, kwaificeert zich voor de finale.