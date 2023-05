Eerst een verkiezingsnederlaag, nu een liefdesbreuk: Finse premier Sanna Marin gaat scheiden

Het zijn woelige tijden voor de Finse premier Sanna Marin. Na de verkiezingsnederlaag van vorige maand en haar beslissing om af te treden als partijvoorzitter, heeft Marin ook in haar privéleven een moeilijke knoop moeten doorhakken. De 37-jarige premier kondigde woensdag op Instagram aan dat ze gaat scheiden.

Sanna Marin, die binnenkort zal aftreden als premier van Finland, vormde 19 jaar lang een koppel met Markus Raikkonen. De twee trouwden drie jaar geleden nog, maar nu is het sprookje uit. “We hebben de papieren voor de scheiding ingediend”, schrijft Marin op Instagram. Ze voegt er aan toe dankbaar te zijn voor de tijd die ze samen hebben gehad en voor de lieve dochter die ze samen op de wereld hebben gezet. “We zijn nog steeds beste vrienden, staan dichtbij elkaar en zijn liefhebbende ouders”, aldus de premier.

Marin was jarenlang erg populair in Finland. Haar jeugdige en coole uitstraling joeg een frisse wind door de Finse politiek. Maar vier jaar nadat ze verkozen werd tot jongste premier ter wereld is haar liedje nu toch uitgezongen. Haar sociaaldemocratische partij SPD kon de Finnen vorige maand niet meer overtuigen en Marin liet daarop weten dat ze zou stoppen als partijleider. Ze zei toe te zijn aan “een rustiger leven”.

Ook buiten de Finse landgrenzen groeide Marin de laatste jaren uit tot een veelbesproken figuur. Zeker toen er in augustus vorig jaar een feestvideo van haar opdook waarop ze dansend te zien op een privéfeestje. De video ontlokte heel wat verontwaardigde reacties bij haar politieke tegenstanders. Marin onderging achteraf zelfs een drugstest om te bewijzen dat ze niets had gebruikt. Maar wereldwijd kreeg ze ook veel steun: iedereen, dus ook de premier van Finland, heeft recht op een privéleven, klonk het.